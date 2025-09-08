Доступ до основних соціальних мереж і платформ обміну повідомленнями в Туреччині було відновлено після добового обмеження, що сталося на тлі політичних протестів у Стамбулі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Netblocks.

У неділю ввечері в Туреччині обмежували роботу таких платформ, як: X, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok та WhatsApp у кількох мережах.

Блокування відбулося після того, як головна опозиційна Республіканська народна партія закликала до мітингів, а поліція встановила барикади в районах навколо штаб-квартири партії в Стамбулі.

За даними Асоціації свободи слова Туреччини, обмеження пропускної здатності для платформ тривало близько 21 години, а повне відновлення послуг очікується впродовж наступних кількох годин.