Сили оборони вдарили по нафтоперекачувальній станції у Володимирській області РФ

Українські військові атакували нафтоперекачувальну станцію "Второво" у Володимирській області Росії. У результаті удару частково порушено роботу об’єкта, що входить до інфраструктури компанії "Транснефть".
Про це заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді на своїй сторінці у Facebook.
7 вересня бійці 14 полку Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару по проміжній перекачувальній станції "Второво". За словами Бровді, станція та її робота зазнали пошкоджень, що впливає на постачання пального в Москву.
"Паливо в Москві трохи збоїть… Бензин стає рідиною дефіцитною, а газ і нафта — швидкозаймистими", — написав командувач СБС.
НПС "Второво" є частиною мережі ПАТ "Транснефть" і виконує функції проміжної продуктоперекачувальної станції.
8 вересня біля військової частини №6912 під Хабаровськом, чия частина брала участь у війні проти України, спрацювали два вибухові пристрої на парковці. Інцидент стався близько 9 ранку, коли солдати прибували на службу, повідомили джерела ГУР Суспільному.