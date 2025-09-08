У Національному антикорупційному бюро (НАБУ) заявили, що очікують від Служби безпеки України матеріали щодо справи свого співробітника, якого СБУ звинуватила у співпраці з ФСБ. Також СБУ ще не надала НАБУ дозвіл на проведення його допиту.

Про це НАБУ повідомили у Facebook.

У НАБУ повідомили, що надіслали до Служби безпеки України офіційний запит щодо отримання матеріалів справи щодо співробітника центрального апарату НАБУ, затриманого у липні 2025 року і який працював у закритому підрозділі "Д-2".

"Також до Служби безпеки направлений запит щодо проведення допиту вказаного співробітника в межах розпочатого службового розслідування. Ці матеріали та покази необхідні НАБУ для завершення службового розслідування та ухвалення подальших адміністративних рішень", — йдеться у дописі НАБУ.

Також у НАБУ наголосили, що оприлюднені СБУ докази кримінальних правопорушень їхнього співробітника стосуються подій, що відбулись задовго до початку його роботи у НАБУ.

"Будь-якої іншої інформації щодо його злочинних дій під час роботи у підрозділі "Д-2" НАБУ наразі не надавалось", — повідомляють у бюро.

НАБУ наголошують, що виступають за дотримання всіх встановлених законом процедур.

Допис НАБУ щодо справи співробітника, якого СБУ звинуватила у роботі на ФСБ. Facebook

8 вересня Служба безпеки України повідомила, що співробітник Центрального апарату НАБУ, затриманий у липні, та працював у закритому підрозділі "Д-2", був частиною масштабної агентурної мережі РФ. Крім нього, до цієї мережі входили ще троє людей, яких викрили раніше.

Співробітникові НАБУ інкримінують понад 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом "кураторам" з ФСБ. Йому повідомили про підозру за державну зраду та несанкціоновані дії з інформацією з обмеженим доступом. Підозрюваному загрожує до 15 років увʼязнення.

"Серед іншого, "кріт" збирав для ФСБ установчі дані українських силовиків та інших громадян, проти яких ворог планував вербувальні заходи та спеціальні інформаційні операції. Щоб отримати персональну інформацію про потенційні "цілі", фігурант використовував закриті бази даних правоохоронних органів України", — зазначили в СБУ.

21 липня 2025 року співробітники СБУ та Офісу генпрокурора провели щонайменше 70 обшуків, які стосуються 15 працівників НАБУ.

Серед затриманих був співробітник НАБУ Віктор Гусаров, якого підозрюють у шпигунстві для ФСБ Росії. 22 липня Шевченківський суд Києва відправив Гусарова під варту без права вносити заставу до 20 вересня або до кінця досудового розслідування.

8 вересня апеляційний суд розглянув скаргу на запобіжний захід для працівника Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Віктора Гусарова та залишив запобіжний захід без змін — тримання у СІЗО без можливості внесення застави.