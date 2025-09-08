Іноземним дипломатам показали пошкоджену російським ударом будівлю Кабміну

Після однієї з найбільших від початку повномасштабного вторгнення повітряних атак російських військ у Києві була пошкоджена будівля Кабінету міністрів. Очільники 60 дипломатичних місій в Україні оглянули наслідки удару.

Про це повідомили прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За словами Сибіги, запрошення МЗС здійснити візит до місця російського удару прийняли глави 60 дипломатичних місій, акредитованих в Україні.

Під час екскурсії дипломатам продемонстрували пошкоджені поверхи та розповіли про масштаби удару.

За словами Свириденко, вчорашня атака РФ означає новий етап війни, коли Росія майже удвічі збільшила кількість шахедів під час ударів по цивільних, енергетичній інфраструктурі напередодні зими, "методично полює на підприємства і тепер ще й цілить по державних установах".

"Це чіткий сигнал про те, що РФ не хоче миру і відверто глузує з дипломатичних зусиль цивілізованого світу. Це екзистенційна війна. Серед загиблих вчора – двомісячна дитина і молода мама. Росіяни вбивають наших дітей, а отже і наше майбутнє", — сказала прем'єрка.

"Для іноземних дипломатів провели брифінг, в якому основна увага була зосереджена не на самій будівлі уряду, а на руйнуваннях і жертвах, спричинених нещодавнім масовим російським ударом по всій Україні, включаючи Київ, Суми, Кременчук, Одесу, Дніпро, Кривий Ріг та Запоріжжя", – повідомив Сибіга.

За словами міністра, іноземним колегам наголосили, що такими атаками Росія відкидає мирні зусилля та дипломатію, тому для досягнення миру необхідно посилити санкції проти Москви та зміцнити Україну.

У ніч на 7 вересня російські війська атакували Київ дронами. Внаслідок російського обстрілу у Києві загинуло троє людей. Це 32-річна жінка, її двомісячний син та 54-річний чоловік.

У Печерському районі Києва унаслідок падіння уламка спалахнули верхні поверхи будівлі Кабміну. Це вперше після початку повномасштабного вторгнення, коли поцілили по будівлі уряду.