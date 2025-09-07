Перейти до основного змісту
"Відповідальність неминуча": Москву прикрасили листівками на честь Дня ГУР МОУ
ГУРРОСІЯВторгнення Росії в УкраїнуПОДІЇ

"Відповідальність неминуча": Москву прикрасили листівками на честь Дня ГУР МОУ

Надія Собенко
ГУР, Москва
Листівка з написом "Відповідальність неминуча" і логотипом ГУР МОУ у Москві. Cуспільне

У столиці Росії, Москві, своєрідно святкують День воєнної розвідки України, яка сьогодні відзначає свою 33-ту річницю.

Про це Суспільному повідомило джерело в ГУР.

Одночасно у різних районах Москви у публічних місцях, на парканах, у парках, зупинках громадського транспорту, на стовпах і просто на стінах підʼїздів, зʼявилися вітальні листівки. На них зображений логотип ГУР МОУ та напис "Відповідальність неминуча".

"Після всіх злочинів, які вчинили московити на нашій землі, наївно сподіватися, що їх омине заслужена кара як сьогодні, так і повсякчас. Мешканці столиці так званої Росії вочевидь, можуть сподіватися на особливі вітання від української воєнної розвідки вже незабаром", — зазначив співрозмовник у ГУР МО.

Листівка з написом "Відповідальність неминуча" і логотипом ГУР МОУ на зупинці у Москві. Cуспільне

Листівка з написом "Відповідальність неминуча" і логотипом ГУР МОУ у Москві. Cуспільне

