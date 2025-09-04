Рада внесла ГУР МО до переліку окремих суб’єктів державної авіації

Верховна рада в цілому схвалила законопроєкт №13385, який передбачає внесення Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) до переліку окремих суб’єктів державної авіації, що належать до сектора безпеки та оборони.

Про це 3 вересня повідомила пресслужба українського парламенту.

Зазначається, що документ розроблено з метою внесення української розвідки до переліку суб’єктів державної авіації.

"Згідно з Повітряним кодексом України, державна авіація виконує завдання із забезпечення національної безпеки й оборони, а також захисту населення", — повідомили у пресслужбі ВР.

Як пояснили у ГУР МО, до цього військова розвідка не мала статусу окремого суб’єкта державної авіації, хоча володіє повітряними суднами та військовими частинами, які їх експлуатують для виконання завдань із забезпечення нацбезпеки та оборони держави. Ухвалений документ має виправити цю ситуацію.

У відомстві також нагадали, що під час повномасштабного вторгнення авіатори ГУР здійснили сотні евакуаційних, розвідувальних та десантних місій на передовій. Крім того, авіатори розвідки допомагають цивільним українцям в тилу.