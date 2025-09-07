РФ не демонструє бажання закінчити війну: Келлог відреагував на удар по Кабміну

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що ударом по будівлі уряду в Києві Росія не сигналізує, що має намір завершити війну дипломатичним шляхом.

Про це він написав в Х.

"Небезпека будь-якої війни полягає в ескалації. Росія, схоже, загострює ситуацію, і найбільший напад за всю історію війни вразив офіси Кабміну України в Києві. Два тижні тому я був з їхньою прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко у цій будівлі. Історія показує, що події можуть вийти з-під контролю через такі дії. Саме тому президент Трамп працює над тим, щоб зупинити цю війну. Напад не був сигналом того, що Росія хоче дипломатично припинити цю війну", — зазначив він.

Що відомо про атаку РФ у ніч на 7 вересня

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня РФ запустила по Україні 810 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, 9 крилатих ракет Іскандер-К та 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.

Протиповітряна оборона збила/подавила 751 повітряну ціль, однак зафіксовано 9 ракет та 54 ударних БпЛА на 33 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Зокрема, уночі російські війська атакували Київ безпілотниками. Найбільше руйнувань у Святошинському районі. Там сильного пошкодження зазнав 9-поверховий житловий будинок. Також у районі сталося загоряння на складах, горіли автомобілі. У Дарницькому районі уламки влучили у чотириповерховий житловий будинок. Сталося часткове руйнування третього поверху будинку, зайнялася пожежа.

Крім того, у Печерському районі зайнялася урядова будівля. Ймовірно, внаслідок падіння уламків.

На Сумщині через удар БпЛА загинула 51-річна жінка, ще восьмеро поранені, серед них дитина.

В Одесі та Одеському районі під ударом опинилися обʼєкти цивільної інфраструктури, частково зруйнований спортивно-концертний комплекс, пошкоджено житлові будинки. Відомо про трьох постраждалих.

Уночі та зранку 7 вересня російська армія масовано атакувала Кривий Рігбезпілотниками та ракетами. Через удари сталося декілька займань, зокрема пошкоджені підприємство, адмінбудівля, гараж, приватний будинок, авто. Зранку вдарили по місцевому підприємству. Також понівечені багатоповерхівки та гараж.

Російська армія 6 вересня шість разів атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду на Миколаївщині, а зранку 7 числа вдарила з артилерії. Внаслідок цього у селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок.