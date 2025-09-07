Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з високою представницею ЄС із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас та міністеркою закордонних справ Канади, яка нині головує в Групі семи (G7), Анітою Ананд. Очільник МЗС поінформував партнерів про посилення російських атак, їхні наслідки і пріоритетні потреби України.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Сибіга поінформував Каллас про наслідки російських атак і пріоритетні потреби України з метою посилення енергетичної стійкості перед зимою та зміцнення ППО для захисту критичної інфраструктури.

Сторони також обговорили підготовку 19-го пакета санкцій ЄС і погодилися, що аби змусити Москву "припинити терор і просуватися до миру", необхідний сильний трансатлантичний тиск.

У розмові з Анітою Ананд Сибіга подякував Канаді за її підтримку та лідерство у Групі семи.

Сторони обговорили, як G7 може реагувати на удари Росії по Україні та її відмову від мирних зусиль, а також погодилися щодо необхідності посилення тиску на РФ, зокрема зниження граничної ціни на нафту, повного використання заморожених російських активів на користь оборони та відновлення України, обмежень щодо російської енергетики та інших санкцій.

"Вкрай важливо підвищити ціну війни для агресора, щоб наблизитися до миру. Чекати більше не можна. Путін має відчути прямі наслідки своєї відмови від дипломатії та продовження вбивств", – заявив Сибіга.

Що відомо про атаку РФ у ніч на 7 вересня

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня РФ запустила по Україні 810 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, 9 крилатих ракет Іскандер-К та 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.

Протиповітряна оборона збила/подавила 751 повітряну ціль, однак зафіксовано 9 ракет та 54 ударних БпЛА на 33 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Зокрема, уночі російські війська атакували Київ безпілотниками. Найбільше руйнувань у Святошинському районі. Там сильного пошкодження зазнав 9-поверховий житловий будинок. Також у районі сталося загоряння на складах, горіли автомобілі. У Дарницькому районі уламки влучили у чотириповерховий житловий будинок. Сталося часткове руйнування третього поверху будинку, зайнялася пожежа.

Крім того, у Печерському районі зайнялася урядова будівля. Ймовірно, внаслідок падіння уламків.

На Сумщині через удар БпЛА загинула 51-річна жінка, ще восьмеро поранені, серед них дитина.

В Одесі та Одеському районі під ударом опинилися обʼєкти цивільної інфраструктури, частково зруйнований спортивно-концертний комплекс, пошкоджено житлові будинки. Відомо про трьох постраждалих.

Уночі та зранку 7 вересня російська армія масовано атакувала Кривий Рігбезпілотниками та ракетами. Через удари сталося декілька займань, зокрема пошкоджені підприємство, адмінбудівля, гараж, приватний будинок, авто. Зранку вдарили по місцевому підприємству. Також понівечені багатоповерхівки та гараж.

Російська армія 6 вересня шість разів атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду на Миколаївщині, а зранку 7 числа вдарила з артилерії. Внаслідок цього у селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок.