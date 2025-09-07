Адміністрація президента США Трампа скоротила фінансування управління комерційної космічної політики Міністерства торгівлі. Це вплинуло на програму безпечного руху у космосі.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, бюджет скоротили з 65 мільйонів доларів до 37 мільйонів. Ці кошти управління комерційної космічної політики використало вже у липні. Це залишає в управлінні дефіцит фінансування до початку нового фінансового року в жовтні.

Управління має такі обов'язки, як просування політики, ліцензування супутників спостереження Землі та надання інструментів космічної безпеки. Скорочення фінансування вплине на роботу управління щодо зменшення ризику зіткнень супутників та інших космічних апаратів на орбіті.

Зупинка фінансування також ставить під загрозу здатність управління укладати контракти з компаніями для підтримки своєї програми безпеки космічного руху під назвою TraCSS. TraCSS, яка розпочала свою діяльність під час першого терміну Трампа, має на меті надавати безкоштовні та перевірені дані про інші об'єкти на орбіті, щоб мінімізувати можливість зіткнень.

Управління комерційної космічної політики купує дані у компаній для покращення системи TraCSS. Без цих контрактів оператори супутників можуть бути змушені платити за оновлені дані безпосередньо від компаній.

Президент Трамп вже не вперше намагається скоротити фінансування управління комерційної космічної політики. У березні 2025 року адміністрація Трампа хотіла скоротити фінансування управління до 10 мільйонів доларів. Це б одразу припинило діяльність програми TraCSS. Це викликало критику як зі сторони медіа, так і зі сторони космічної галузі у США.