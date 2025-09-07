Мстислав Чернов про наступний фільм: "Моя мрія – щоб він був про кінець війни"

Режисер і воєнний журналіст Мстислав Чернов прокоментував Суспільному свою появу з камерою на зустрічі президента України Володимира Зеленського й президента США Дональда Трампа 18 серпня у Вашингтоні.

Про це режисер розповів в інтерв'ю Суспільному.

Він пояснив, що як режисер документального кіно постійно займається збором матеріалу, при цьому не знаючи, що з цього він може використати у підсумку у своїй наступній документальній роботі.

"Я впевнений, що наш обов'язок як документалістів, журналістів, письменників, митців – документувати абсолютно все, що відбувається зараз. І всі перспективи, які є в цієї війни. "20 днів в Маріуполі" – це була перспектива цивільних. "2000 метрів" – це перспектива військових. Десь вдається знімати політичну перспективу", – зазначив він.

"Не знаю, що це буде за фільм. Ти до кінця ніколи не знаєш, тому що от так працює документальний кіно. Ти спочатку все знімаєш, і з цього потім формуєш історію", – додав Мстислав Чернов.

За словами режисера, його мрія – щоб цей фільм "був про кінець війни".

Він також розповів, що зараз зосередився суто на зйомках кіно. "Я повністю перейшов з журналістики в кіно. Саме зараз я бачу в кіно силу дістатися до самого серця", – зазначив Мстислав Чернов.

28 серпня в український прокат вийшов новий документальний фільм Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки". Того ж дня стало відомо, що цей фільм братиме участь в конкурсі за кінопремію "Оскар-2026" від України.

У березні 2024 року фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" отримав "Оскар" як найкращий повнометражний документальний фільм.

Про вагу цієї нагороди, новий фільм, ризик життям та ціну рідної землі — читайте інтерв'ю Мстислава Чернова проєкту "Ремовська Інтервʼю" та дивіться відеоверсію розмови.