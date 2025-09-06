Зеленський: "Працюємо, щоб були нові внески партнерів у програму PURL"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна працює над тим, щоб були нові внески партнерів у програму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), яка передбачає відправлення американської зброї в Україну коштом європейських країн.

Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні 6 вересня.

“Ми працюємо також і щоб були нові внески партнерів у програму PURL. Це дуже потрібна програма: ми завдяки цій програмі купуємо американську зброю, і вже там більше 2 мільярдів доларів. Ми будемо ще збільшувати це фінансування”, — сказав президент.

Він додав, що серед головних пріоритетів для всієї роботи з партнерами – більший захист неба, захист проти російських “шахедів” та ракет.

“Зараз знову в нашому небі російські ударні дрони були – ППО наша працює. Були удари протягом дня по Запоріжжю, по Херсону, по інших наших містах, наших громадах. Щодня ця російська загроза, і значить, щодня ми маємо додавати силу Україні. Саме так і робимо”, — сказав Зеленський.

Що відомо про програму PURL

14 липня США і НАТО уклали угоду Prioritised Ukraine Requirements List, яка передбачає відправлення американської зброї в Україну коштом європейських країн. За словами генсека військово-політичного блоку Марка Рютте, у рамках угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.

Відомо, що на цю програму Данія виділила приблизно 580 мільйонів данських крон через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), а Швеція — 275 мільйонів доларів, а Норвегія — приблизно 135 мільйонів доларів.

Раніше Нідерланди профінансували перший пакет допомоги у межах PURL на суму 500 мільйонів євро.