Рада підтримала законопроєкт про відповідальність за СЗЧ у першому читанні

Верховна рада підтримала у першому читанні законопроєкт №13260, який стосується відповідальності військовослужбовців за самовільне залишення частини та дезертирство (СЗЧ). Документ набрав 277 голосів народних депутатів.

Про це повідомив депутат від партії "Слуга народу" Олександр Федієнко.

За його словами, ухвалення цього законопроєкту фактично повертає повну кримінальну відповідальність за такі правопорушення, оскільки суд не зможе застосувати пом’якшувальну норму.

Законопроєкт пропонує:

вилучити норму (ч. 5 ст. 401 ККУ), яка дозволяла вперше вчиненим під час воєнного стану випадкам самовільного залишення частини чи дезертирства уникати відповідальності, у разі добровільного повернення на службу;

доповнити перехідні положення Кримінального кодексу новим пунктом, що визначає підстави для звільнення від відповідальності тих військовослужбовців, які вперше вчинили такі правопорушення, але добровільно повернулися або вже несуть службу;

внести зміни до статей Кримінального процесуального кодексу та врегулювати умови й порядок звільнення військових від кримінальної відповідальності у випадках, коли є для цього підстави.

"Якщо на момент ухвалення цього закону людина, яка самовільно залишила військову частину, звернулася до слідчих органів або до командирів з документами і його справа буде на розгляді, то він уникне кримінальної відповідальності", — сказав Федієнко журналістам у Раді.

За його словами, ініціатива пов’язана з численними зверненнями від військовослужбовців. Він також уточнив, що продовження термінів СЗЧ у законопроєкті не передбачене.

"Після прийняття закону одразу наступає кримінальна відповідальність, і будь-яких пом’якшених факторів уже не буде", — пояснив Федієнко.

Що чекає після 30 серпня 2025 року

До 30 серпня 2025 року військовослужбовці могли повернутися із СЗЧ за спрощеним механізмом. Це дозволяло їм уникнути кримінальної відповідальності та продовжити службу з поновленням грошових виплат.

Після 30 серпня 2025 року повернутися на військову службу неможливо, розповів Суспільному речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. За його словами, справу військового передають до суду. Кримінальну відповідальність за залишення військової частини чи місця служби в умовах воєнного стану кваліфікують за частиною 5 статті 407 "Самовільне залишення військової частини або місця служби". Санкція — позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Також у Кримінальному кодексі є ще одна стаття — дезертирство. Тут передбачене позбавлення волі на строк від п'яти до 12 років.

Яка відмінність між СЗЧ і дезертирством

СЗЧ розглядається як тимчасове залишення місця служби без дозволу чи поважних причин і як неявка на місце служби. Дезертирство ж — умисне залишення частини з наміром ухилитися від служби.

Верховна рада 21 листопада 2024 року ухвалила в цілому закон про добровільне повернення на службу тих, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертував.