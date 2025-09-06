Бундесвер переправив військову техніку з Німеччини до Литви. Яка причина

Понад 1000 одиниць військової техніки німецького Бундесверу прибули до литовського порту Клайпеда для участі у масштабних навчаннях Quadriga 2025. Серед техніки — бронемашини, танкові тягачі, медичні вантажівки, інше обладнання, а також супровідний персонал.

Про це пише DW з посиланням на агентство dpa.

Зазначається, що усю техніку доставили з німецького Ростока через Балтійське море шістьма рейсами двох вантажних суден.

Як повідомив представник Бундесверу, після прибуття в порт колона 37-ї бронетанкової бригади вирушила до Пабраде та інших литовських військових баз.

Разом із військовими з 13 країн-партнерів по НАТО планується відпрацювання оборони Балтійського регіону в умовах військового конфлікту.

У навчаннях беруть участь понад 8000 солдатів і офіцерів, а також 40 кораблів, 30 літаків або гелікоптерів і понад 1800 транспортних засобів. Програма включає також тренування з перекидання сил і засобів по суші, морю та повітрю до Литви.

Маневри відбуваються у вересні та частково збігаються за часом із російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2025", які пройдуть з 12 по 16 вересня на території Білорусі.