У Польщі напередодні, 1 вересня, розпочалися найбільші військові навчання Збройних Сил Республіки Польща у 2025 році Iron Defender-25 (“Залізний захисник-25”). Участь у навчаннях на суші, на морі та у повітрі візьмуть понад 30 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомляє RMF24.

Зазначається, що це найбільші і найважливіші у 2025 році навчання польської армії, які проводять для зміцнення стримуючих можливостей Польщі та її союзників. У навчаннях беруть участь понад 30 тисяч військовослужбовців з Польщі та союзних країн, оснащених понад 600 одиницями військової техніки всіх видів збройних сил.

“На полігонах в Оржиші (Вармінсько-Мазурське воєводство), Устці (Поморське воєводство) та Новій Дембі (Підкарпатське воєводство) ми перевіримо готовність до оборони”, – повідомило Генеральне командування на платформі X.

Маневри проводяться як на полігонах, так і в так званій польовій місцевості, за межами визначених військових територій.

Генеральний штаб підкреслює, що під час тактичних дій будуть використовуватися нові платформи ураження та розвідки, а також практичне впровадження висновків, отриманих під час військових операцій в Україні.

“Інтеграція операцій на суші, в повітрі, на морі та в кіберпросторі матиме ключове значення, що безпосередньо призводить до збільшення потенціалу стримування та оперативних можливостей Північноатлантичного альянсу”, – повідомили в Генеральному штабі.

Зазначається, що навчання “Залізний захисник” розглядаються як відповідь Польщі на російсько-білоруські навчання “Захід-2025”, заплановані на вересень, у яких очікується участь до 150 000 солдатів із Білорусі та Росії. Віцепрем'єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш наголосив, що “Залізний захисник” є ключовою відповіддю на ці дії. При цьому Генеральний штаб запевняє, що польські навчання не спрямовані проти жодної країни.

“Їхня мета — продемонструвати єдність, професіоналізм та послідовне зростання бойових можливостей союзників по НАТО. Це також є доказом того, що Збройні сили Польщі переживають динамічну трансформацію, нарощують свій оборонний потенціал та є ключовим елементом системи безпеки Центральної та Східної Європи”, — наголошується у пресрелізі.

Через навчання з середини серпня до кінця вересня на дорогах майже по всій країні можна очікувати збільшення руху військової техніки. Генеральний штаб запевняє, що рух військових колон буде скоординовано, щоб мінімізувати незручності для водіїв . Військові також закликають водіїв бути надзвичайно обережними на дорогах.