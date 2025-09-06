У Бельгії хочуть вивести армію на вулиці Брюсселя для боротьби з нарконасиллям

Бельгія розглядає можливість використання армії для боротьби з нарконасиллям у Брюсселі, оскільки бельгійську столицю сколихнула хвиля стрілянини, пов'язаної з наркотиками.

Про це повідомляє Politico.

Міністр безпеки та внутрішніх справ Бельгії Бернар Квентен хоче вивести солдатів на вулиці Брюсселя для боротьби з ескалацією наркотичного насильства — і цей план вже близький до реалізації.

“Армія має захищати цілісність території. Зазвичай солдати роблять це на наших кордонах або далеко за ними. Але війна з наркозлочинністю також належить до захисту нашої території,” — сказав Квентен в інтерв’ю De Standaard, опублікованому в суботу, 6 вересня.

Як розповів Квентен виданню De Standaard, солдати діятимуть змішаними командами, патрулюючи разом з поліцією. Їхні операції будуть зосереджені навколо станцій метро та певних районів, таких як Петербос у комуні Андерлехт на південному заході Брюсселя.

Політичне рішення про розгортання солдатів вже прийнято, але деталі ще потрібно узгодити, сказав посадовець. Він наполягає, що це потрібно зробити “якомога швидше”.

Міністр оборони Тео Франкен у суботу підтвердив у Х, що правова база для виведення солдатів на вулиці готова, і проєкт незабаром направлять до Ради міністрів.

“Наша столиця, Брюссель, — це катастрофа з точки зору безпеки. Нам потрібно повернути собі контроль”, — написав Франкен.

Пропозиція Квентина є частиною ширшого плану “великих міст”, який серед інших заходів також включає посилення відеоспостереження. Окрім Брюссельського регіону, цей план також охоплює міста Антверпен, Гент, Льєж, Шарлеруа та Монс.

Як відзначає видання, бельгійську столицю сколихнула хвиля стрілянини, пов'язаної з наркотиками . Минулого місяця брюссельський прокурор Жульєн Муаніль засудив ескалацію насильства, нарахувавши 57 стрілянин цього року, 20 з яких сталися влітку.

Прокурор, який перебуває під охороною поліції через погрози з боку торговців людьми і раніше просив 10 мільйонів євро на покращення безпеки в Брюсселі, заявив, що влада не надає йому необхідних ресурсів . Він попередив, що невинні громадяни ризикують бути втягнутими в зростаючу хвілю насильства.

“Будь-хто в Брюсселі може постраждати від випадкової кулі”, — заявив прокурор.

Напередодні переговорів щодо бюджету міністерка юстиції Бельгії Аннеліс Верлінден просить додатково виділити своєму відомству 1 мільярд євро, пише Politico.

Спроби влади приборкати наркозлочинність у Брюсселі відбуваються на тлі тривалого політичного паралічу в столиці, оскільки Брюссельський регіон досі не зміг сформувати уряд після виборів у червні 2024 року.