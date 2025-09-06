Уряд планує скасувати акти виконаних робіт

Кабінет міністрів планує скасувати акти виконаних робіт. Відповідний законопроект №13598 внесли у Верховну раду.

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, документ скасовує обов’язкове підписання Акту виконаних робіт для оплати послуг у безготівковій формі, як підтвердження отримання послуги. Премʼєрка каже, що такі норми полегшать компаніям з України співпрацю з європейськими партнерами.

"Оцінюємо сумарну економію українського бізнесу коштом цієї новації на рівні 20,2 млрд грн на рік", — пише голова уряду.

Під час візиту на Закарпаття Свириденко зустрілася з місцевими підприємцями, аби обговорити актуальні проблеми бізнесу регіону. Вона також розповіла про нові програми підтримки українських виробників у рамках ініціативи "Зроблено в Україні":