Уряд планує скасувати акти виконаних робіт

Кабінет міністрів планує скасувати акти виконаних робіт. Відповідний законопроект №13598 внесли у Верховну раду.
Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.
За її словами, документ скасовує обов’язкове підписання Акту виконаних робіт для оплати послуг у безготівковій формі, як підтвердження отримання послуги. Премʼєрка каже, що такі норми полегшать компаніям з України співпрацю з європейськими партнерами.
"Оцінюємо сумарну економію українського бізнесу коштом цієї новації на рівні 20,2 млрд грн на рік", — пише голова уряду.
Під час візиту на Закарпаття Свириденко зустрілася з місцевими підприємцями, аби обговорити актуальні проблеми бізнесу регіону. Вона також розповіла про нові програми підтримки українських виробників у рамках ініціативи "Зроблено в Україні":
- Для релокованих підприємств, чиї виробничі потужності постраждали від російських обстрілів, доступні гранти на відновлення обладнання до 16 млн грн;
- Індустріальні парки на Закарпатті активно розвиваються, держава фінансує розвиток їхньої промислової інфраструктури;
- Програма "5-7-9" дозволяє отримати доступні кредити до 150 млн грн на інвестиційні цілі;
- Гранти на розвиток переробної промисловості продовжують діяти – до 8 млн грн на обладнання;
- Розширюється програма часткової компенсації вартості української техніки: 25% – на сільгосптехніку та обладнання для агропереробки; 15% – на колісну та будівельну техніку, ліфти та верстати.