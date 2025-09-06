Перейти до основного змісту
Уряд планує скасувати акти виконаних робіт
Юрій Свиридюк
Юлія Свириденко під час візиту на Закарпаття
Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко під час візиту на Закарпаття, вересень 2025 року. Telegram/Юлія Свириденко

Кабінет міністрів планує скасувати акти виконаних робіт. Відповідний законопроект №13598 внесли у Верховну раду.

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, документ скасовує обов’язкове підписання Акту виконаних робіт для оплати послуг у безготівковій формі, як підтвердження отримання послуги. Премʼєрка каже, що такі норми полегшать компаніям з України співпрацю з європейськими партнерами.

"Оцінюємо сумарну економію українського бізнесу коштом цієї новації на рівні 20,2 млрд грн на рік", — пише голова уряду.

Під час візиту на Закарпаття Свириденко зустрілася з місцевими підприємцями, аби обговорити актуальні проблеми бізнесу регіону. Вона також розповіла про нові програми підтримки українських виробників у рамках ініціативи "Зроблено в Україні":

  • Для релокованих підприємств, чиї виробничі потужності постраждали від російських обстрілів, доступні гранти на відновлення обладнання до 16 млн грн;
  • Індустріальні парки на Закарпатті активно розвиваються, держава фінансує розвиток їхньої промислової інфраструктури;
  • Програма "5-7-9" дозволяє отримати доступні кредити до 150 млн грн на інвестиційні цілі;
  • Гранти на розвиток переробної промисловості продовжують діяти – до 8 млн грн на обладнання;
  • Розширюється програма часткової компенсації вартості української техніки: 25% – на сільгосптехніку та обладнання для агропереробки; 15% – на колісну та будівельну техніку, ліфти та верстати.

