У застосунку ПриватБанку стався збій. Наразі роботу сервісів відновлено

У державному ПриватБанку заявили, що наразі у застосунку є складнощі при створенні платежів, оновленні виписки та деяких інших сервісів. Згодом там поінформували, що все працює у "стандартному режимі".

Про це о 8:42 ранку 6 вересня повідомила пресслужба фінустанови.

"Наші фахівці технічного сектору вже займаються усуненням труднощів. Ми обов'язково додатково повідомимо про стабілізацію роботи сервісів", — йдеться у повідомленні.

Напередодні клієнти банку почали скаржитись на проблеми у роботі застосунку ПриватБанку.

Вже о 8:57 у пресслужбі банку повідомили, що відновили роботу всіх сервісів, які працюють у стандартному режимі.

22 серпня у мобільному додатку фінустанови також був збій.