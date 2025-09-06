У ніч на 6 вересня Росія запустила по Україні 91 ударний безпілотник типу "Shahed" та дрони-імітатори різних типів. В результаті протиповітряного бою українська ППО знешкодила 68 БПЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Там розповіли, що цей черговий повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00 ранку, протиповітряною обороною збито/подавлено 68 ворожих БПЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни", — йдеться у повідомленні.

У ПС додали, що внаслідок цієї російської атаки зафіксовано влучання 18 ударних БПЛА на 8 локаціях, та падіння уламків збитих дронів на 4 локаціях. Декілька безпілотників ще досі перебувають у повітряному просторі України.