Ексміністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок розкритикував премʼєр-міністра Роберта Фіцо за те, що той не засудив агресію Росії проти України під час візиту до Ужгорода.

Про це Іван Корчок повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Ексглава МЗС Словаччини заявив, що Роберту Фіцо "знадобилося два роки", щоб зрозуміти, "що ігнорування сусіда у війні суперечить інтересам Словаччини".

"Навіть поруч із президентом Зеленським він не знайшов у собі сміливості чітко засудити російську агресію та підтримати територіальну цілісність України. Ганьба і слабкість", — сказав Іван Корчок.

Іван Корчок є членом опозиційної партії "Прогресивна Словаччина". Партія підтримувала його кандидатуру на посаду президента у виборах у 2024 році. Іван Корчок переміг у першому турі виборів, але програв у другому чинному президенту країни Петеру Пеллегріні.

Після парламентських виборів у 2023 році партія "Прогресивна Словаччина" займає 33 зі 150 місць у парламенті та є найбільшою опозиційною партією країни.

5 вересня президент України Зеленський та премʼєр-міністр Словаччини Фіцо провели зустріч в Ужгороді. Під час зустрічі Роберт Фіцо наголосив, що Словаччина захищає власні інтереси, але поважає Україну, хоче налагоджувати співпрацю і підтримує усі ініціативи завершення війни.

За словами Зеленського, Словаччина готова допомагати Україні, підтримує вступ у ЄС. Також, за словами Зеленського, Україна готова розвивати спільні енергетичні проєкти зі Словаччиною, але тільки проєкти, які не пов'язані з РФ.