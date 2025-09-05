Заступниця прем'єра Великої Британії подала у відставку через податкову помилку

У п'ятницю, 5 вересня, заступниця прем'єр-міністра Великої Британії Анджела Рейнер подала у відставку після того, як визнала, що недоплатила податок на нерухомість за новий будинок, що "завдало шкоди її босу, прем'єр-міністру Кіру Стармеру".

Про це повідомляє Reuters.

"Я глибоко шкодую про своє рішення не звертатися за додатковою спеціалізованою податковою консультацією. Я беру на себе повну відповідальність за цю помилку. Враховуючи результати розслідування та наслідки для моєї родини, я вирішила піти у відставку", — написала Рейнер у своєму листі до Стармера.

У відповідь прем'єр написав, що, на його думку, вона прийняла правильне рішення, хоча розуміє, що це було "дуже боляче для вас".

"Особисто мені дуже шкода, що ви покинули уряд. Навіть якщо ви не будете частиною уряду, ви залишитеся головною фігурою в нашій партії", — написав Стармер.

Як пише видання, незалежний радник з питань міністерських стандартів постановив, що Рейнер порушила кодекс, проігнорувавши попередження в юридичній консультації, на яку вона покладалася, щоб отримати експертну консультацію через складну фінансову ситуацію.

"З глибоким жалем мушу повідомити вам, що за цих обставин я вважаю, що Кодекс було порушено", — сказав радник, маючи на увазі правила, які забезпечують відповідність політичної поведінки стандартам державної служби.

Цього тижня Райнер звернулася до незалежного радника з питань міністерських стандартів, визнавши, що припустилася помилки в сплаті податку. В інтерв'ю вона розповіла про створення трастового фонду для одного зі своїх синів, який залишився інвалідом на все життя через травму.

"Саме цьому фонду вона продала свою частку сімейного будинку на півночі Англії, щоб заплатити за квартиру на південному англійському морському курорті Хоув, вважаючи, що їй не доведеться платити вищий податок, який стягується при купівлі другого житла. Отримавши додаткову юридичну консультацію, вона заявила, що помилилася і вживає заходів для сплати додаткового податку", — йдеться у повідомленні.

45-річна Рейнер стала восьмим і найстаршим членом урядової команди Стармера, який подав у відставку. Це стало "найбільш руйнівним ударом по уряду" після того, як британський прем’єр висловив їй повну підтримку, коли посадовицю вперше звинуватили у навмисному ухиленні від сплати податків за встановленою ставкою, зазначає Reuters.