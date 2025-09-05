ВАКС відчуває загрозу своїй незалежності — голова суду

Голова Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Віра Михайленко заявила, що суд почав відчувати загрозу своїй незалежності після законів, якими намагались ліквідувати незалежність Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Про це Михайленко розповіла Суспільному на заході до 6-ї річниці заснування ВАКС.

За її словами, ця загроза з’явилась через ефективність суду, яка “не подобається багатьом”.

“На сьогоднішній день ВАКС відчуває загрозу своїй незалежності. Сподіваюсь, нам вдасться подолати цю історію. В тому числі за допомогою суспільства, іноземних партнерів, громадських організацій, професійного середовища”, — розповіла Михайленко.

Слова голови ВАКС підтвердив виконавчий директор Transparency International Ukraine Андрій Боровик. За його словами, загроза для ВАКС, САП, НАБУ, НАЗК була завжди, проте липневі події показують, що спроби ліквідації незалежності можуть повторитись.

“Щодо незалежності суду, то політичного впливу зараз ми не спостерігаємо, а якщо такі способи і будуть, то вони розіб’ються, адже у ВАКС працюють професійні люди. Але такі спроби тиску, маніпуляцій, інформаційних вкидів можуть зростати, зважаючи на те, що відбувається із антикорупційними органами”, — сказав Боровик.

Він додав, що такі спроби тиску можуть шкодити справам, які можуть надійти “не у тому вигляді, в якому вони мали бути, з точки зору цілісності”.

Що відомо про позбавлення і відновлення незалежності НАБУ і САП

22 липня Верховна рада проголосувала за законопроєкт, окремі пункти якого позбавляють незалежності антикорупційних органів НАБУ та САП.

Голосування за законопроєкт відбулось наступного дня після масштабних обшуків СБУ у детективів НАБУ. 22 липня пізно ввечері президент України Зеленський підписав закон. У той же день в містах України люди вийшли на протести.

На тлі критики та протестів у низці міст України президент Зеленський виніс власний законопроєкт, який повертає повноваження НАБУ та САП повною мірою. У ньому зазначається, що генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП. У НАБУ та САП підтримали президентський законопроєкт.

Верховна рада 31 липня 2025 року підтримала законопроєкт Зеленського №13533 про повернення незалежності НАБУ і САП, а Зеленський підписав документ.