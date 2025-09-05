Флорида першою у США планує скасувати обов'язкову вакцинацію в школах

У США Флорида першою в країні планує скасувати обов'язкову вакцинацію в школах. Головний санітарний лікар Флориди Джозеф Ладапо розкритикував обов'язкову вакцинацію в школах, яка діє в усіх штатах, і порівняв її з рабством.

Про це пише The Washington Post.

Повідомляється, що головний санітарний лікар Флориди оголосив про плани скасувати всі державні вимоги щодо вакцинації, в тому числі для дітей, які відвідують школи.

Виступаючи на пресконференції поблизу Тампи разом із губернатором-республіканцем Роном ДеСантісом, Ладапо заявив, що будь-яка обов'язкова вакцинація “є неправильною і просочена презирством та рабством”. Він назвав скасування цієї практики “правильним кроком”. Позиція Ладапо щодо вакцин викликала критику з боку експертів та прихильників охорони здоров'я.

“Хто я такий, щоб стояти тут і говорити вам, що ви повинні вводити в свій організм?” – сказав Ладапо в середу, 3 вересня.

ДеСантіс, який на пресконференції підтримав Ладапо, сказав, що скасування певних вимог щодо вакцинації “вимагатиме змін з боку законодавчої влади”.

Закон Флориди зобов'язує учнів бути вакцинованими проти поліомієліту, дифтерії, краснухи, кашлюку, паротиту та правця, водночас допускаючи винятки з релігійних та медичних причин. Усунення цих вимог вимагатиме схвалення законодавців.

Як нагадує видання, адміністрація Трампа та міністр охорони здоров'я та соціальних служб Роберт Ф. Кеннеді-молодший, засновник антивакцинальної організації, наполягають на зміні політики США щодо вакцинації. До свого призначення на посаду керівника національних установ охорони здоров'я Кеннеді публічно поставив під сумнів обов'язкову вакцинацію, описуючи свій скептицизм як особистий вибір, що стосується батьків, дітей та лікарів.

Крок Флориди підкреслює поглиблення політичних розбіжностей щодо вакцин — розкол, який поляризує батьків, громади, законодавців та медичних працівників у “червоних” та “синіх” штатах.

Каліфорнія, Орегон та Вашингтон — штати, очолювані демократами, — у середу оголосили про створення альянсу для координації власних рекомендацій щодо імунізації та збереження доступу до вакцин.

У всіх штатах та окрузі Колумбія є вимоги щодо вакцинації для відвідування державних шкіл, винятки залежать від штату.

Закони США про вакцинацію в школах датуються 1850-ми роками і завжди викликали суперечки щодо права уряду примушувати людей робити щеплення заради суспільного блага, пояснив професор громадського здоров'я Колумбійського університету Джеймс Колгроув, який вивчав історію вакцин. Але він зазначив, що дебати в законодавчих органах останніми роками зосереджувалися на встановленні або розширенні винятків, а не на скасуванні самих обов'язкових вакцин.

“Це дуже тривожна подія, – сказав Колгроув. — Це, ймовірно, буде катастрофічно. Кожен, хто щось знає про громадське здоров’я, розуміє, що це катастрофа”.

Згідно з опитуванням KFF , опублікованим у січні, 83 відсотки респондентів заявили, що державні школи повинні вимагати певних вакцин для учнів, дозволяючи винятки з питань здоров'я та релігії. Це включає переважну більшість демократів (93 відсотки), незалежних (85 відсотків) та республіканців (75 відсотків).

Сенаторка від Флориди, член комітету Сенату з питань охорони здоров'я демократка Лорі Берман заявила, що боїться, що її колеги-республіканці підтримають скасування обов'язкової вакцинації. Вона зазначила, що нещодавно вони проголосували за заборону фтору у питній воді штату — ініціативу, яку в минулому відстоював Кеннеді. Вона додала, що ця заява залишила її в “стані шоку”.

Експерти з охорони здоров'я засудили плани Флориди скасувати обов'язкову вакцинацію.

“Коли всі в школі вакциновані, хвороби важче поширюються, і всім легше підтримувати веселощі та навчання, – заявила президентка Американської академії педіатрії Сьюзен Кресслі. — Ми стурбовані тим, що заява губернатора ДеСантіса підвищить ризик захворювання дітей у державних школах Флориди та матиме вплив на всю їхню громаду”.

Новий голова Асоціації батьків та вчителів Флориди Джуд Бруно заявив, що скасування обов'язкової вакцинації може поставити під загрозу здоров'я учнів та персоналу.

“У штаті з високою економікою туризму наслідки відкриття шлюзів для спалахів, яким можна запобігти, є особливо серйозними”, – заявив Бруно.

Раніше Ладапо зазнавав широкої критики з боку експертів та активістів охорони здоров'я за протидію основним рекомендаціям щодо охорони здоров'я. Минулого року він закликав до припинення використання мРНК-вакцин проти коронавірусу , посилаючись на спростовані твердження про те, що щеплення можуть забруднити ДНК пацієнта. Він став першим посадовцем охорони здоров'я штату, який закликав громади припинити додавання фтору до питної води, що вважається засобом покращення здоров'я порожнини рота. Перехідна команда Трампа розглядала Ладапо на посаду міністра охорони здоров'я, перш ніж обрати Кеннеді. Він також вимагав, щоб федеральні агентства переосмислили свою багаторічну підтримку вакцинації.