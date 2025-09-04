Понад 1000 нинішніх і колишніх співробітників Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США (HHS) написали в середу, 3 вересня, листа до міністра Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, в якому стверджують, що його керівництво “поставило під загрозу здоров'я всіх американців”, і вимагають його відставки.

Про це пише CNN.

Лист також адресований членам Конгресу. Він з'явився після того, як новопризначена директорка Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC) докторка Сьюзан Монарез була звільнена адміністрацією Трампа. Це призвело до відставки чотирьох інших високопосадовців у галузі охорони здоров'я. За даними джерел, Монарез звільнили після того, як відмовилася підкоритися тиску з боку високопосадовців Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США підписати потенційні нові обмеження щодо вакцин.

“Секретар Кеннеді продовжує ставити під загрозу здоров'я нації”, — йдеться у листі за відставку Кеннеді.

У ньому співробітники Міністерства закидають Кеннеді звільнення Монарез, відставку ключових керівників CDC, призначення так званих політичних ідеологів на впливові посади щодо вакцин, а також скасування дозволів на екстрене використання вакцин проти Covid-19.

Директор з комунікацій Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США Ендрю Ніксон сказав CNN, що “Кеннеді чітко заявив: CDC вже давно не функціонує належним чином, щоб відновити його статус найнадійнішого охоронця громадського здоров'я у світі, потрібні тривалі реформи та додаткові кадрові зміни”.

Ніксон додав, що “лише за сім місяців Кеннеді і команда HHS досягли більшого, ніж будь-який міністр охорони здоров’я в історії країни в боротьбі за припинення епідемії хронічних захворювань і за те, щоб зробити Америку знову здоровою”.