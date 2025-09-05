На фронті протягом минулої доби відбулось 172 бойових зіткнення. Найскладніша ситуація на Покровському, Новопавлівському, Сіверському та Лиманському напрямках.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 5 вересня.

Там розповіли, що вчора противник завдав двох ракетних та 78 авіаційних ударів, застосувавши 3 ракети, а також скинув 136 керованих авіабомб по населених пунктах України. Крім цього, здійснив 4861 обстріл, зокрема 80 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5607 дронів-камікадзе.

За минулу добу авіація, ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 4 пункти управління БПЛА та 5 артилерійських засобів окупантів.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ЗСУ відбили 4 атаки росіян. Також там минулої доби противник завдав 15 авіаційних ударів, загалом скинувши 33 керовані авіаційні бомби та здійснив 249 артилерійських обстрілів, зокрема 10 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони зупинили 8 атак армії РФ у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку вчора російське військо атакувало 9 разів. ЗСУ відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Борівська Андріївка та в напрямках Куп’янська, Петропавлівки й Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку окупанти атакували 18 разів, намагаючись вклинитися в оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Торське, Новомихайлівка та в напрямках Нового Миру, Шандриголового.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 28 атак противника поблизу Григорівки, Серебрянки та в бік Ямполя, Дронівки, Сіверська й Виїмки.

На Краматорському напрямку вчора відбулося 9 бойових зіткнень. Армія РФ намагалась просуватись у напрямку населених пунктів Бондарне, Віролюбівка, Олександро-Шультине та Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни атакували 11 разів у районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 47 штурмових дій окупантів у районах населених пунктів Володимирівка, Кучерів Яр, Рубіжне, Никанорівка, Іванівка, Маяк, Родинське, Сухий Яр, Звірове, Миролюбівка, Котлине, Новоекономічне, Промінь, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Дачне та в бік Новопавлівки й Балагану.

На Новопавлівському напрямку вчора противник атакував 21 раз у районах населених пунктів Філія, Січневе, Комишуваха, Воскресенка, Маліївка, Темирівка, Зелений Гай та Ольгівське.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби армія РФ наступальних дій не проводила.

На Оріхівському напрямку відбулося 3 боєзіткнення в районах Кам’янського та Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку ЗСУ відбили 2 атаки в напрямку населеного пункту Антонівка.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань російського війська не виявлено.

Загалом, минулої доби втрати армії РФ склали 810 осіб. Також ЗСУ знешкодили 2 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб ППО, 222 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня та 139 одиниць автомобільної техніки окупантів.