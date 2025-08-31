У Генеральному штабі ЗСУ прокоментували доповідь очільника російського Генштабу генерала Валерія Герасимова про "підсумки весняно-літньої наступальної кампанії 2025 року" армії РФ в Україні та заявили, що окупанти намагаються видати "бажане за дійсне".

Про це йдеться у заяві Генштабу ЗСУ.

"30 серпня російська пропаганда поширила звіт начальника генштабу Збройних сил РФ щодо "підсумків весняно-літньої кампанії 2025 року". В його основі – спроби видати бажане за дійсне та відверта брехня. Адже через три з половиною роки повномасштабної агресії Кремля його чергова "сезонна" наступальна кампанія закінчилася практично нічим", — йдеться у повідомленні.

Там наголосили, що російські війська не здобули повного контролю над жодним великим українським містом, а з початку року росіяни втратили майже 210 тисяч своїх військових убитими та пораненими у боях на Луганщині, Донеччині та Харківщині.

Крім цього за цей період на цих напрямках Силами оборони знищено та пошкоджено 2174 бойові броньовані машини, 1201 танк, 7303 артилерійські системи та 157 реактивних систем залпового вогню російської армії.

Загалом на всіх напрямках фронту від початку 2025-го РФ втратила 291 тисячу солдатів убитими та пораненими.

У Генштабі ЗСУ також заявили, що подані окупантами цифри щодо захоплених територій і населених пунктів суттєво завищені.

Там кажуть, що українські війська ведуть активні бойові дії на Сумщині, де звільнили Кіндратівку й Андріївку та витісняють противника з інших прикордонних населених пунктів.

"Підсумковий звіт генерала Герасимова – типовий зразок агресивної кремлівської брехні та пихи", — резюмували у Генштабі.

30 серпня Герасимов заявив, що РФ й надалі завдаватиме масованих ударів "виключно по військових об'єктах" України. Крім цього він зазначив, що російське військо продовжить наступальні дії на українських територіях.