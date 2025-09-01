У неділю, 1 вересня, Міністерство оборони Південної Кореї повідомило, що зупиняє трансляції пропагандистської радіопрограми в бік Північної Кореї.

Про це пише Yonhap.

У відомстві зазначили, що цей крок є завершальним у низці примирних жестів Сеула, після того, як президент Лі Чже Мьон пообіцяв відновити міжкорейські зв'язки та діалог з Пхеньяном.

"Міністерство оборони припинило трансляцію "Голосу свободи" в рамках зусиль щодо послаблення військової напруженості між Кореями", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через радіопрограму до Північної Кореї транслювали K-pop та новини. Минулого року також поширювали повідомлення про відправку Північною Кореєю військ до Росії для участі у війні проти України.

Це стало першим призупиненням радіопрограми за 15 років. У травні 2010 вона була відновлена Південною Кореєю після атаки Північної Кореї на південнокорейський військово-морський корвет "Чхонан".

Нагадаємо, 31 липня Південна Корея пом’якшила правила щодо особистого спілкування з мешканцями КНДР: тепер її громадянам дозволено без обмежень контактувати з північнокорейцями, однак за умови "що такі контакти будуть оголошені заздалегідь".

Відповідна зміна дозволяє звичайним громадянам Південної Кореї вільно спілкуватися з мешканцями КНДР за умови, якщо про такі контакти вони заздалегідь повідомили Міністерство з питань об’єднання.

4 серпня Південна Корея почала демонтаж гучномовців, встановлених уздовж кордону з Північною Кореєю для трансляції пропагандистських передач. Цей крок є частиною "практичних заходів" для зниження міжкорейської напруженості без шкоди для бойової готовності збройних сил.