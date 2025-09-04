Україна отримала офіційні переклади ключових міжнародно-правових документів

В Україні з’явилися офіційні переклади низки ключових міжнародно-правових документів, зокрема Статуту ООН і Гельсінського заключного акта.
Про це у фейсбуці повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
"Протягом багатьох років в Україні не існувало офіційних перекладів українською мовою цілої низки засадничих міжнародно-правових документів, таких як Статут ООН чи Гельсінський заключний акт. Це ускладнювало коректне використання посилань цих документів у наукових дослідженнях, юриспруденції, дипломатії. Та і загалом виглядало несерйозно з боку нашої держави", — написав Сибіга.
Відтепер Україна має офіційні тексти ключових міжнародно-правових актів, підготовлені та затверджені МЗС:
- Статут Організації Об’єднаних Націй (включно зі Статутом Міжнародного Суду ООН);
- Гельсінський заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі;
- Елементи злочину, що є складовою статті 9 Римського статуту Міжнародного кримінального суду.
"Ці документи становлять фундамент сучасного міжнародного права, визначають принципи міжнародних відносин та механізми відповідальності за найтяжчі злочини", — написав Сибіга.
За його словами, доступ до них українською мовою забезпечить ширше використання у правозастосовній практиці, науковій і освітній роботі, а також у повсякденній дипломатичній діяльності.