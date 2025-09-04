Україна планує укласти угоду з Філіппінами про спільне виробництва дронів

Україна розглядає можливість спільної угоди з Філіппінами щодо виробництва безпілотників.

Про це пише філіппінське видання Naval News.

Повідомляється, що Посол України на Філіппінах Юлія Федів заявила, що обидві країни працюють над підписанням до жовтня меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці в галузі оборони. Очікується, що високопоставлена ​​українська делегація, до складу якої входять посадовці Міністерства оборони, відвідає Манілу для зустрічі зі своїми філіппінськими колегами.

“Першим кроком є ​​підписання угоди про оборону між Україною та урядом Філіппін, щоб створити правову базу для наступних кроків, – сказала Федів на форумі, організованому Торговою палатою Філіппінських островів. — Якщо ми підпишемо меморандум про взаєморозуміння цього жовтня, тоді зможемо рухатися далі зі спільним виробництвом”.

За словами Федів, проєкт угоди вже подали до Міністерства національної оборони Філіппін, він очікує на відгуки.

“Зараз Україна розробляє різні моделі та пропозиції (щодо дронів) для країн усього світу, як ми можемо спільно виробляти та як ми можемо обмінюватися знаннями й технологіями, – сказала Федів. — Ви — наш надійний партнер у регіоні. Саме тому ми готові поділитися з вами всім, що маємо: як хорошими, так і важкими уроками, які ми отримали”.

Зазначається, що перший позаштатний аташе України з питань оборони на Філіппінах полковник Андрій Біленький минулого тижня здійснив візити ввічливості до кількох військових частин у Манілі, зокрема, до повітряних сил Філіппін, армії Філіппін та штабу ВМС Філіппін. Повідомляється, що обговорення були зосереджені на потенційній співпраці в галузі технологій, навчання та розвитку можливостей.