Від початку року в Україну ввезли 20,8 тисячі електрокарів — Опендатабот

За п'ять місяців поточного року в Україну ввезли 20,8 тисячі електроавтомобілів. Це у 2,1 раза більше, ніж за аналогічний період 2023-го, коли було ввезено 9 736 електрокарів.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Загалом на електроавтівки припадає 12,9% від загальної кількості імпортованих автомобілів.

Серед усіх електрокарів найбільшим попитом в українців користується Tesla — 4 742 автівки. На другому місці — Volkswagen — 3 194 електроавто, а замикає трійку лідерів Nissan — 3 034 електрокари. Найпопулярнішими моделями серед "електричок" стали Nissan Leaf, Tesla Model 3 та Volkswagen ID.4.

Топ ввезених електрокарів. Інфографіка Опендатабот

Лідером серед регіонів з імпорту і реєстрації електрокарів стала Львівщина — 13,5%, за нею йдуть Київ (13,1%) та Одеська область (9,3%).

Де найчастіше реєструють ввезені електроавтівки. Інфографіка Опендатабот

Раніше в асоціації "Укравтопром" повідомляли, що за перші три місяці цього року, в Україні було зареєстровано 16,6 тисячі нових легкових автівок, що на 48% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема у березні українці придбали майже 6,7 тисячі нових авто, що у півтора раза більше ніж у 2023-му.