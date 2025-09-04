У Київ приїхала міністерка оборони Нової Зеландії

У Київ приїхали міністерка оборони Нової Зеландії Джудіт Коллінз та головнокомандувач збройних сил Нової Зеландії, маршал авіації Тоні Девіс.

Про це зранку 4 вересня повідомили міністр оборони Денис Шмигаль та глава МЗС Андрій Сибіга.

Як повідомив Шмигаль, делегацію Нової Зеландії поінформували про поточну ситуацію на полі бою, про ключові потреби української армії та обговорили пріоритети двосторонньої співпраці у сфері оборони. Зокрема, міністр оборони запропонував розглянути можливості співробітництва у виробництві морських дронів.

Серед інших тем зустрічі: перспективи двосторонньої безпекової угоди, участь у Коаліції охочих та гуманітарні проєкти. Шмигаль запропонував Новій Зеландії взяти участь у фінансуванні програм реабілітації звільнених з полону українських військових та цивільних. Також українська сторона високо оцінила участь новозеландських інструкторів у програмі підготовки українських військових Interflex, додав глава Міноборони України.

"Висловив вдячність Новій Зеландії за допомогу в протидії тіньовому флоту Росії. Закликав партнерів продовжувати та посилювати санкційний тиск на агресора, зокрема у питанні конфіскації заморожених російських активів", — зазначив Шмигаль.

Як повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга, цей візит став другим в історії візитом керівника новозеландського оборонного відомства до України.

Сибіга висловив вдячність уряду Нової Зеландії за постійну підтримку, зокрема, за участь у Коаліції безпілотників, розгортання Сил оборони Нової Зеландії у Європі для тренування українських військовослужбовців, а також за надання логістичної та розвідувальної підтримки в рамках операції Interflex/Tieke.

Під час зустрічі сторони обговорили подальшу підтримку України з боку Нової Зеландії, зокрема, в галузях військової допомоги та санкційної політики, а також кібербезпеку, оборону, технології та інші перспективні сфери співпраці.

Міністерка Коллінз підтвердила непохитну підтримку України та намір Нової Зеландії продовжувати і розширювати співпрацю з Україною у сферах безпеки та оборони.

"Зустріч стала важливим кроком у зміцненні двосторонніх відносин між Україною та Новою Зеландією, підкресливши спільну відданість принципам міжнародного права, закріпленим у Статуті ООН, а також подальшу підтримку Новою Зеландією України у протистоянні триваючій російській збройній агресії", — зазначили в МЗС.