Телеведуча та дружина екснардепа та підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука Оксана Марченко виїхала з України за 4 дні до повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року у супроводі співробітника СБУ.

Про це йдеться у розслідуванні видання Слідство.Інфо.

У розслідуванні йдеться про те, що Оксана Марченко перетнула українсько-білоруський кордон 18 лютого 2022 року. Її вивозила приватна охорона, яку найняли Віктор Медведчук та Оксана Марченко. Та один з охоронців, Валерій Туз, співпрацював зі Службою безпеки України. Через декілька місяців після втечі Оксани Марченко Валерій Туз офіційно став співробітником СБУ.

"Це колишній охоронець Віктора Медведчука. Це людина, яка допомогла затримати його, коли Медведчук намагався втекти (27 лютого 2022 року, — ред.). Потім він певний час пропрацював у Службі безпеки. І далі з ним припинили співпрацю. Або, можливо, у нього тепер є якісь інші завдання, не знаю. Ця людина була подвійним агентом", — повідомило джерело Слідство.Інфо щодо інциденту зі втечею Оксани Марченко.

Служба безпеки України офіційно відповіла виданню, що Валерій Туз не є співробітником СБУ.

Лише 11 квітня 2023 року СБУ оголосила Оксану Марченко у розшук через підозру у фінансуванні російських окупаційних угруповань. На запит Слідство.Інфо про те, чому Оксані Марченко оголосили про підозру через рік після її втечі, СБУ відповіла, що підозру оголошують за фактом наявності достатніх доказів, а не від місця перебування підозрюваного.

Що відомо про сімʼю Медведчуків після вторгнення РФ

Кум лідера Росії Путіна, нардеп забороненої "Опозиційної платформи — За життя" Віктор Медведчук був фігурантом справи про державну зраду, за результатами якої у 2021 році суд відправив його під домашній арешт.

27 лютого 2022 року стало відомо, що після вторгнення Росії Медведчук втік з-під домашнього арешту. 12 квітня 2022 року президент Зеленський повідомив про затримання Медведчука та опублікував його фото в наручниках та у військовій формі.

Згодом він запропонував обміняти Медведчука на українців, які опинилися в російському полоні. Пізніше Медведчук звернувся до Зеленського та Путіна із проханням обміняти його на захисників Маріуполя та заблокованих у місті цивільних.

21 вересня 2022 року стало відомо, що тривають перемовини щодо обміну полоненими за формулою 1 українець на 4 росіян і, за повідомленнями ЗМІ, до списків на обмін міг потрапити Медведчук.

У вересні Медведчука обміняли на 200 українських захисників, які перебували в російському полоні. Серед них — захисники "Азовсталі" та ті, хто пережив теракт РФ в Оленівці.

10 січня 2023 року Зеленський позбавив громадянства України політиків Андрія Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Віктора Медведчука.

Європейський Союз 20 травня 2025 року додав до санкційних списків 21 особу та шість організацій, причетних до дестабілізаційних дій проти ЄС, його держав-членів та міжнародних партнерів. Серед них — Віктор Медведчук.