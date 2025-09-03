Чорногорія хоче вступити у ЄС до 2028 року, для цього готова запровадити євро

Чорногорія лобіює представників країн-членів Євросоюзу для того, щоб її прийняли до ЄС у 2028 році. Додатково Чорногорія готова запровадити євро одночасно зі вступом.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, президент Чорногорії Яков Мілатович назвав вступ Чорногорії до ЄС до 2028 року "історією успіху, яка потрібна Євросоюзу". Чорногорія може приєднатись до ЄС до кінця терміну Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, який спливає 2028 року, вважає Мілатовіч.

Також Чорногорія не бажає переходити на проміжну валюту, перед своїм переходом на євро. Тому країна пропонує Європейському центральному банку надати Чорногорії доступ до єврозони швидко. У Чорногорії немає своєї офіційної валюти, де-факто у країні використовують євро як валюту. Та ЄЦБ не авторизував Чорногорію для використання євро.

Чорногорія також просуває розмір своєї території як перевагу. Загальна площа країни трохи більша за 13 тисяч квадратних кілометрів, у країні живе близько 600 тисяч мешканців. Тому для інтеграції Чорногорії Євросоюз не має витрачати багато інституційних та фінансових ресурсів.

2 вересня під час зустрічі міністрів європейських справ у Копенгагені Угорщина заявила, що вимагатиме у представників інших країн Євросоюзу зосередити увагу на розширенні на країни Західних Балкан та не підтримуватиме вступ України до ЄС.

"Ми обіцяли членство країнам цього регіону понад 20 років тому. Настав час виконати свою обіцянку, інакше ми втратимо там свою авторитетність", — сказав міністр європейських справ Угорщини Янош Бока.

З країн Західних Балкан до ЄС долучилась лише Хорватія у 2013 році. Сербія, Албанія, Чорногорія, Боснія та Герцеговина є країнами-кандидатами на членство у ЄС.