Понад половина європейців підтримує розширення ЄС

56% громадян країн-членів Євросоюзу підтримує подальше розширення ЄС. Серед молоді цей відсоток ще вищий.

Про це свідчать дані опитування Євробарометра. Опитування проводили у лютому та березні 2025 року.

56% опитаних європейців вважають, що їхня країна виграє від вступу до ЄС нових країн. Найбільше європейці очікують від розширення Євросоюзу:

посилення ЄС у світі

розширення ринку для підприємців

більше можливостей для працевлаштування

солідарність між країнами Європи

Та європейці мають і занепокоєння щодо розширення ЄС, а саме: неконтрольовану міграцію, корупцію, збільшення злочинів, збільшення витрат платників податків ЄС на нові країни.

Понад дві третіх опитаних від 15 до 39 років підтримують розширення ЄС, але вважають, що потенційні кандидати до Євросоюзу мають виконати всі необхідні умови.