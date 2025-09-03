Зеленський підписав закон про запуск ініціативи Defence City

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який запускає ініціативу Defence City — спеціальний правовий режим для підприємств оборонної промисловості.

Законопроєкт №13420 повернули із підписом президента 3 вересня.

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що Зеленський підписав "закони", проте не уточнив, які саме. За його словами, ці документи створюють умови для розвитку та підтримки оборонного виробництва.

Defence City передбачає низку пільг для виробників озброєння і військової техніки, зокрема:

звільнення від податку на прибуток (за умови реінвестування);

звільнення від податку на землю та нерухомість, якщо вони використовуються у виробництві;

звільнення від екологічного податку;

спрощення митних процедур та міжнародної передачі оборонної продукції;

особливі умови для релокації підприємств і заходи з підвищення захисту виробничих потужностей.

21 серпня Верховна рада ухвалила в другому читанні та в цілому два ключові законопроєкти для реалізації ініціативи — №13420 та №13421. Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) на початку липня 2025 року підтримала ухвалення цих документів.

Загалом пакет законопроєктів про Defence City складається з чотирьох документів — №13420, №13421, №13422 та №13423. Ініціаторами виступили народні депутати від "Слуги народу" Данило Гетманцев та Давид Арахамія.