У середу, 3 вересня Міністерство закордонних справ Австралії оголосило про запровадження "додаткових цільових фінансових санкцій" та заборони на в'їзд проти 14 осіб, відповідальних за обмеження політичних свобод у РФ, а також незаконному вторгненню в Україну.

Про це йдеться у пресрелізі МЗС Австралії.

У повідомленні не зазначено, проти яких саме осіб запроваджено санкції.

"Ситуація з правами людини в Росії продовжує погіршуватися через насильницькі репресії, спрямовані на придушення прав людини та антивоєнну пропаганду. Ми засуджуємо залякування та репресії Росії проти громадянського суспільства та правозахисників і знову закликаємо РФ дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань у сфері прав людини", — йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що обмеження запроваджуються ґрунтуючись на "комплексній системі санкцій проти Росії", яка включає три пакети санкцій, введених з 2022 року проти осіб, причетних до отруєння, жорстокого поводження та смерті Олексія Навального.

"Росія не змогла провести незалежне та прозоре розслідування смерті пана Навального, і Австралія покладає відповідальність за це на президента Путіна та російський уряд", — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, 18 червня Австралія вперше запровадила санкції проти "тіньового флоту" РФ. Мова йде про 60 суден, які даними уряду країни, Росія використовує для обходу міжнародних санкцій і фінансування війни проти України.

26 червня Міністерство закордонних справ Австралії оголосило про запровадження нових санкцій проти 37 осіб та 7 юридичних організацій, повʼязаних з Росією.

Що відомо про смерть Навального у російській в'язниці

У п'ятницю, 16 лютого, у Росії заявили, що російський опозиційний політик Олексій Навальний помер у тюрмі після прогулянки.

17 лютого прессекретарка російського опозиціонера Навального Кіра Ярмиш підтвердила його смерть у тюрмі та заявила, що Навального убили. Згодом Ярмиш написала, що адвокат та мати Навального приїхали до салехардського моргу, але він виявився зачиненим, хоча у колонії запевняли, морг працює і тіло опозиціонера знаходиться там.

Німецьке видання Bild повідомило, що президент РФ Володимир Путін хотів отримати агента Вадима Красікова, який сидить у німецькій в'язниці. Обговорювалося, що в обмін Путін звільнить Навального.

19 лютого прессекретарка Навального Кіра Ярмиш заявила, що причина смерті російського опозиціонера Олексія Навального досі "не встановлена".

19 лютого високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС запропонував перейменувати європейський режим санкційза порушення прав людини на честь Навального.

22 лютого мати Навального заявила, що їй показали тіло сина, але російська влада ставить їй умови, де і як він повинен бути похований. До того ж за її словами, їй почали"погрожувати".

Згодом соратники Навального, який помер у в'язниці, заявили, що готувався обмін політика і пов'язали його смерть з обміном.

1 березня Навального поховали на Борисівському кладовищі у Москві.