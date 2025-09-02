Паліса: мобілізація триватиме навіть у разі припинення вогню

Заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса заявив, що мобілізація не припиниться, оскільки ЗСУ потрібно підтримувати належний рівень готовності.

Про це Павло Паліса розповів в інтерв’ю "Ремовська Інтерв’ю".

За його словами, "навіть якщо завтра буде оголошено припинення вогню, процес мобілізації ще триватиме", щоб забезпечити заміну військовослужбовців та підтримувати обороноздатність країни. Він наголосив, що неможливо звільнити всіх, хто з 2022 року виконує обов’язки в складі Сил оборони.

"Для того, щоб у решті України життя мало хоча б такий вигляд, який воно має зараз, потрібні люди, які прийдуть на заміну тим, хто воює", — зазначив заступник керівника ОП.

Він підкреслив, що планується знайти баланс між мобілізацією та підтримкою обороноздатності, і найближчим часом Міністерство оборони та Генштаб представлять свій план.

Паліса додав, що за останні чотири місяці спостерігається позитивна динаміка мобілізації, зокрема завдяки оптимізації підходів, обліку та оповіщення військовозобов’язаних, хоча темпи зростання ще не відповідають очікуванням.

Заступник керівника ОП також прокоментував відео та дописи у соцмережах, де деякі люди живуть звичайним життям, поки інші воюють.

"Мені як військовому боляче дивитися на таке. Тут питання й до самих людей, і до суспільства загалом", — додав він.

Павло Паліса – заступник керівника Офісу президента України, полковник Збройних сил України. До листопада 2024 року – командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". У серпні Павло Паліса був у складі української делегації під час візиту до Вашингтона президента України.

Що зараз є головними перепонами для миру, коли Росія почне слабнути на полі бою та як держава планує покращувати умови служби для військових — про це і не лише читайте на сайті Суспільного і на Youtube-каналі Суспільне Новини у проєкті "Ремовська Інтервʼю".