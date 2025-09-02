Перейти до основного змісту
Очільник МЗС Великої Британії Ламмі анонсував нові санкції проти Росії
Дмитро Михайлов
Велика Британія
Британський міністр закордонних справ Девід Ламмі на Даунінг-стріт в Лондоні, Велика Британія, 24 червня 2025 року. Getty Images/Peter Nicholls

Уряд Великої Британії найближчим часом оголосить про запровадження нових санкцій проти Росії.

Про це під час виступу у британському парламенті заявив очільник МЗС країни Девід Ламмі, передає Sky News.

Його запитали про те, чи будуть спрямовані санкції проти конкретних осіб, які заробляють на транспортуванні російській нафті.

Ламмі відповів, що британський уряд вже багато чого зробив, зокрема знизив цінову стелю на нафту, що, на його думку, було "необхідним".

Він також нагадав, що Лондон брала участь у "найбільшому пакеті санкцій у світі проти військової машини Путіна".

"Я не можу коментувати подальші санкції, але дуже скоро ви побачите оголошення", — додав міністр.

