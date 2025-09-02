Екснардепу Пашинському зменшили заставу на 80 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зменшив заставу колишньому нардепу Сергію Пашинському із 272,52 до 192,52 млн грн. Під цю заставу він вийшов торік.

Про це розповіли Суспільному в пресслужбі ВАКС.

Вищий антикорупційний суд зменшив з 272,52 до 192,52 млн грн розмір застави, визначеної як запобіжний захід колишньому народному депутату Сергію Пашинському. Під заставу в цій справі він вийшов торік у лютому.

80 млн грн різниці повернули таким компаніям-заставодавцям: ТОВ "Мелітопольський завод автотракторних запчастин", ТОВ "Українська бронетехніка" та ТОВ "Радіонікс", розповіла речниця ВАКС Олеся Чемерис

Справа Пашинського, повʼязана з нафтопродуктами

12 лютого 2024 року СБУ викрила колишнього народного депутата Пашинського і його спільників у незаконному привласненні та продажу 97 тисяч тонн конфіскованих державою нафтопродуктів. За даними слідства, злочинна схема завдала державі майже на 1 млрд грн збитків.

26 лютого ВАКС обрав Пашинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 272,5 млн грн застави.

Наступного дня стало відомо, що підприємства-члени Національної асоціації внесли за ексдепутата повну суму застави, у результаті чого він вийшов на свободу.

У березні Апеляційна палата ВАКС підтвердила законність застосування обраного для Пашинського запобіжного заходу.

Друга справа Пашинського

31 грудня 2016 року між Сергієм Пашинським та В'ячеславом Хімікусом виник конфлікт на дорозі біля Василькова Київської області. Пашинський вистрілив із пістолета в ногу Хімікусу.

4 жовтня 2019 року ДБР повідомило Пашинському про підозру в заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження. 7 жовтня Печерський райсуд Києва взяв Пашинського під варту без можливості застави.

18 грудня 2019 року Київський апеляційний суд відпустив Пашинського під цілодобовий домашній арешт.

26 липня 2017 року Генпрокуратура закрила справу проти Пашинського, повідомивши, що не виявила в його діях складу злочину. 18 березня 2021 року Васильківський міськрайонний суд виправдав Пашинського у цій справі.