"Наживався на закупівлях Укрзалізниці": за нардепа Бондаря внесли заставу

У п'ятницю, 29 серпня, за народного депутата Віктора Бондара внесли 36,33 мільйони гривень застави, що визначена як альтернатива триманню під вартою у справі про заволодіння коштами Укрзалізниці під час закупівлі кабельно-провідникової продукції.

Про це Суспільному повідомили у Вищому антикорупційному суді.

"На рахунок Вищого антикорупційного суду надійшли 36,33 млн грн застави, внесені за підозрюваного народного депутата", — розповіли у ВАКС.

Зазначається, що на нардепа також мали покласти наступні обов'язки:

прибувати на кожну вимогу слідчих;

не залишати межі Київської області без дозволу;

повідомляти про зміну свого місця проживання або роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками щодо обставин відповідного кримінального провадження;

здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Що відомо про справу Бондаря

29 січня НАБУ і САП повідомили про підозру чинному народному депутатові Віктору Бондарю, якого правоохоронці вважають співкерівником організованої групи, викритої на заволодінні коштами Укрзалізниці під час закупівлі кабельно-провідникової продукції.

“Підозрюваний та його спільник, підприємець, розробили схему, яка передбачала постачання продукції АТ “Укрзалізниця” за завищеними цінами. Для цього вступили у змову з членами організованої групи, яка була своєрідним “бек-офісом” товариства, неформально контролювала його діяльність та за певний відсоток від суми закупівель могла забезпечити перемогу “потрібних” компаній у тендерах УЗ”, — повідомили у НАБУ.

Повідомляється, що протягом 2021-2022 років Укрзалізниця уклала договори з підконтрольними підприємцю компаніями, які здійснили постачання продукції за цінами, вище ринкових.

Унаслідок реалізації схеми Укрзалізниця зазнала збитків на суму понад 140 млн грн.

14 лютого ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ про зміну запобіжного заходу Бондарю. Він не вніс 100 млн грн застави, визначеної судом раніше. Сторона обвинувачення звернулась до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

29 квітня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила під вартою народного депутата Віктора Бондаря, якого підозрюють у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" при закупівлі продукції.