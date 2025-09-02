Платформа "СтопТиск" для захисту бізнесу запрацювала в Україні

В Україні офіційно запрацювала платформа “СтопТиск” для захисту бізнесу. Портал презентував Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час Х Міжнародного форуму із захисту бізнесу, який відбувся 2 вересня в Києві.

Про це повідомляє пресслужба ОГПУ.

Цифровий інструмент створили як частину державної політики захисту бізнесу від неправомірного втручання в господарську діяльність з боку правоохоронних органів. Портал дозволяє керівникам компаній повідомляти про випадки тиску, проходити верифікацію, класифікацію та забезпечує системне реагування на такі факти.

Інформація, надана через портал, використовується для перевірки сигналів, ініціювання розслідувань і притягнення винних до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

За словами Кравченка, “СтопТиск” має стати майданчиком для об’єднання зусиль прокуратури, бізнес-спільноти та адвокатів задля протидії системним проблемам і захисту чесних підприємців.

Він повідомив, що після його призначення на посаду провели кількісний аудит кримінальних проваджень щодо бізнесу. Їх виявилось майже 23 тисячі. Наступним кроком був якісний аудит, після якого на сьогодні закрили майже третину (понад 7,5 тисяч) проваджень, які не мали судової перспективи.

“У перші дні на посаді я чітко сказав всім прокурорам: не чіпайте підприємців. Якщо бізнес чесний і прозорий – він працює вільно, а прокуратура захищає його право на це. Але якщо хтось вирішив грати за іншими правилами: порушує закон, стає співучасником корупційних схем чи дерибану бюджету – реакція одна. Нульова толерантність і жодних компромісів. Винні завжди відповідатимуть за свої злочини”, — заявив Кравченко.

Принцип роботи порталу “СтопТиск”: