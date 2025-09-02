Китай запроваджує "пробний" безвіз для громадян Росії

Уряд Китаю запроваджує на пробній основі безвізовий режим для громадян Росії терміном в один рік.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ КНР Го Цзякунь.

"З метою подальшого сприяння взаємним поїздкам громадян КНР та інших країн китайська сторона ухвалила рішення розширити коло країн, громадяни яких мають право на безвізовий в’їзд. З 15 вересня 2025 року по 14 вересня 2026 року діятиме пробна безвізова політика щодо громадян Росії, які мають звичайні закордонні паспорти", — сказав він.

Окрім безвізу, сторони підписали десятки нових двосторонніх документів у сферах енергетики, штучного інтелекту, науки та технологій. Серед ключових — меморандум про реалізацію проєкту "Сила Сибіру-2", а також транзитного газопроводу "Союз Схід" через територію Монголії.