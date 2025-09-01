Нідерландські F-35 почали патрулювання у Польщі

Винищувачі F-35s Королівських повітряних сил Нідерландів заступили на патрулювання у польському небі.

Про це повідомили в Оперативному командуванні ЗС Польщі.

Літаки перебувають на базі у селищі Кшесини під Познанню.

"Їхнє завдання – підтримувати захист польського повітряного простору та східного флангу НАТО, зокрема шляхом участі у повітряній місії з підтримки програми NSATU – Безпекової допомоги та навчання НАТО для України", – йдеться у заяві.

У липні очільник Міноборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що нідерландські винищувачі F-35 вже цієї осені направляться у Польщу для патрулювання повітряного простору країни.

Таким чином нідерландські F-35 приєдналися до Норвегії, яка раніше оголосила про розгортання своїх винищувачів у Польщі, посиливши свій внесок у протиповітряну і протиракетну оборону НАТО.

У грудні 2024 року у Польщі розгорнули норвезькі протиповітряні системи NASAMS, щоб захистити логістичний центр у польському Жешуві, який є ключовим хабом допомоги Україні.