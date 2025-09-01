Китайський банк припинив розрахунки з Росією через санкції ЄС

Китайський Heihe Rural Commercial Bank, який потрапив під санкції Європейського союзу, перестав приймати платежі з Росії.

Про це повідомляють "Ведомости" з посиланням на співрозмовників у двох російських банках і чотирьох імпортери, які зіткнулися з проблемою.

За словами одного з російських імпортерів, платежі в Heihe проходили нормально протягом місяця після запровадження обмежень з боку ЄС, але минулого тижня банк перестав брати гроші.

У Heihe ж пояснили це "налаштуванням внутрішньої інфраструктури".

Heihe – невеликий провінційний банк, яких у Китаї сотні, зазначає видання. Проте за словами експертів, він був одним із останніх китайських банків, які були готові відкривати кореспондентські рахунки російським непідсанкційним кредитним організаціям.

Після того, як великі банки перестали проводити платежі з Росії, на послуги Heihe переключилася частина російського малого та середнього бізнесу.

18 липня Євросоюз запровадив 18 пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили окремі китайські банки, пов'язані із криптоактивами, які підривають санкції проти Росії. Серед підсанкційних банків — Heihe. У Китаї заявили, що ці санкції "не мають юридичного підґрунтя" в міжнародному праві та не санкціоновані Радою Безпеки ООН.

Рішення набуло чинності 9 серпня. Відтоді представникам та компаніям ЄС заборонено брати участь у будь-яких операціях із китайським банком.