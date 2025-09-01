Цьогоріч в Україні очно навчатимуться майже 2,3 млн школярів — Свириденко

З 1 вересня 2025 року у школах України очно навчатимуться майже 2,3 мільйона дітей.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, загалом новий навчальний рік почався для 3,5 мільйона українських дітей. А дистанційно цьогоріч навчатимуться на 103 тисячі учнів менше, ніж торік.

Очільниця уряду також заявила, що до кінця 2026 року в Україні планують відкрити 203 нових укриттів у школах.

"Щоб знання були доступні всюди – розширюємо систему "Мрія" – вона охоплює учнів та вчителів у 2 000 шкіл, а у постраждалих від війни громадах відкрили 406 центрів цифрового навчання", — додала Свириденко.

"Мрія" — це державна освітня екосистема для учнів, батьків і вчителів. Як заявляли у Мінцифри, застосунок дозволить автоматизувати процеси в школах, підвищити рівень безпеки, скоротити бюрократію для педагогів та налагодити ефективнішу комунікацію між школами та державою через інтеграцію зі штучним інтелектом.