Шкільний застосунок Мрія стане національним з 1 вересня — Зеленський

Застосунок для шкіл Мрія стане національним з 1 вересня 2025 року. До цього ним користувались 40 шкіл із 6 областей.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, уряд отримав понад тисячу заявок від українських шкіл з проханням долучитись до системи Мрія.

Уряд планує допустити до системи "тисячі шкіл" вже у 2025 році, наголосив президент.

Мрія — система організації навчання та застосунок для шкіл, випущений у 2023 році. Для вчителів у Мрії доступні такі функції:

журнал — можливість ставити оцінки, додавати коментарі та відмічати відвідування учнів

розклад — можливість планувати робочий день, навіть якщо вчитель працює у кількох школах

домашні завдання — можливість додавати завдання усьому класу або індивідуально учням: з описом деталей, фото і посиланнями на додаткові матеріали

бібліотека контенту — добірки відео для саморозвитку та організації навчального процесу

чати на базі месенджера Signal — спосіб зв'язку з класом.

Для учнів доступні такі функції:

план дня — можливість вести розклад уроків, бачити свої оцінки та коментарі до них, домашні завдання та нагадування про терміни їх виконання.

результати навчання — можливість відстежувати власні досягнення і динаміку: оцінки, виконання домашніх завдань, відвідування

Мрія ID — цифровий освітній документ, що дозволяє ідентифікувати школярів

бібліотека контенту — навчально-пізнавальні відео, розроблені спеціально для "Мрії"

чати.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров говорив, що до кінця 2025 року до Мрії допустять усі українські школи.