На фронті протягом минулої доби зафіксовано 190 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках. За минулу добу армія РФ втратила на війні в Україні 850 військових.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Вчора війська РФ завдали одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосувавши одну ракети й скинувши 117 керованих бомб. Крім цього, здійснили 5 780 обстрілів, зокрема 74 – із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 5 780 дронів-камікадзе.

Війська РФ завдали авіаційних ударів керованими бомбами та некерованими авіаракетами по населених пунктах: Велика Береза, Середина-Буда – Сумська область; Білицьке Донецька область; Гаврилівка Дніпропетровська область; Успенівка, Омельник – Запорізька область; Одрадокам’янка– Херсонська область.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два артилерійських засоби, два пункти управління БпЛА та один інший важливий об’єкт військ РФ.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 1 082 990 військових. Минулої доби втрати росіян становили 850 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 17 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, один вертоліт, 214 безпілотних літальних апаратів та 94 одиниці автомобільної техніки окупантів.