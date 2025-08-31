Глава Єврокомісії та прем'єр Польщі відвідали кордон з Білоруссю: мета візиту

У неділю, 31 серпня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск разом із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн відвідали прикордонний пост в місті Кринки, що на польсько-білоруському кордоні. Під час переговорів, присвячених питанням оборони та безпеки, основна увага приділялася посиленню східного кордону ЄС.

Про це повідомляє Польське Радіо та RMF24.

Зазначається, що на прикордонному посту вони взяли участь у брифінгу з командирами Прикордонної служби та армії, які залучені до охорони польсько-білоруського кордону. Саме там уже кілька років тривають "гібридні дії та міграційний тиск, спровоковані Білоруссю та Росією".

Наприкінці спільної заяви для медіа Туск розповів, що дорогою до місця проведення пресконференції він та фон дер Ляйєн отримали від спецслужб повідомлення та рекомендацію скасувати захід або змінити його місце проведення, оскільки по той бік кордону "з'явилися білоруські солдати зі зброєю".

"Ну я і питаю пані президентку, що вона думає про це думає. Чи готова вона брати участь у цій конференції, в цьому місці. І я почув ті слова, які я хотів почути, і для нас тут, у Польщі, вони були очевидні: жодних поступок, ніхто нас тут не залякає і не потурбує. Ми також тут, щоб показати цю справжню європейську рішучість", — сказав Туск.

Своєю чергою Урсула фон дер Ляйєн заявила, що приїхала до Кринок, щоб висловити повну солідарність Європи з Польщею як прифронтовою країною.

"Протягом багатьох років ви і поляки стикаєтеся з цілеспрямованими і цинічними гібридними атаками. Я хотіла б підкреслити, що Європа стоїть пліч-о-пліч з вами у всіх можливих випадках", — сказала фон дер Ляєн.

Після брифінгу з представниками служб Туск та фон дер Ляєн оглянули місце, де зберігаються елементи для будівництва "Східного щита", а також модернізовану сталеву загорожу на кордоні.

Раніше у соцмережі Х Урсула фон дер Ляєн опублікувала спільне фото з Дональдом Туском, зазначивши, що Польща є "найбільшим постачальником оборонних послуг у Європі — і ви будете найбільшим бенефіціаром від SAFE".

"Щоб відповідати готовності Польщі, ми запропонували п'ятикратне збільшення інвестицій в оборону. А також десятикратне збільшення фінансування військової мобільності. Разом ми можемо створити Європу, яка захищає", — написала президентка Єврокомісії.

Як зазначають видання, Польща побудувала сталевий паркан заввишки 5,5 метра вздовж 186 км кордону, підкріплений електронним спостереженням, що охоплює 206 км. А у Люблінському воєводстві, з іншого боку, вздовж прикордонної річки Буг встановлено електронний бар'єр довжиною 171 км.

Що відомо про ситуацію на польсько-білоруському кордоні

Польські прикордонники та поліцейські 4 серпня 2021 року затримали 62 нелегальних мігрантів, які потрапили до Польщі із Білорусі. За незаконний перетин польсько-білоруського кордону тоді було затримано 50 громадян Іраку, 11 громадян Ірану та 1 громадянина Камеруну. Також правоохоронці затримали українця, який намагався "забрати" кількох іноземців.

24 серпня 2021 року міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Польща планує побудувати огорожу заввишки 2,5 метри на кордоні з Білоруссю.

Наприкінці січня 2022 року Польща розпочала будівництво огорожі на кордоні з Білоруссю. Тоді повідомили, що вздовж кордону зведуть стіну завдовжки 186 кілометрів, аби стримувати мігрантські потоки. Нове загородження мало загальну довжину 186 км та висоту 5,5 м.

У жовтні 2022 року Польща добудувала стіну на кордоні з Білоруссю завдовжки 187 кілометрів. Висота побудованої "стіни" — 5,5 м. Огородження зроблено зі сталевих панелей висотою 4,5 м з колючим дротом нагорі.

1 травня 2023 року речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальськаповідомляла, що країна завершує монтувати електронне загородження на кордоні з Білоруссю. За інформацією речниці, вже встановили 206 км електробар'єра, залишилося це зробити на ділянці 150 м, але заважають погодні умови.