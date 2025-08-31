На будівлі парламенту в пам'ять про Андрія Парубія приспустили державний прапор

У Києві на будівлі Верховної ради 31 серпня приспустили державний прапор в пам'ять про загиблого колишнього голову парламенту і народного депутата Андрія Парубія.

Про це у Facebook повідомив спікер ВР Руслан Стефанчук.

"На будівлі Верховної ради України приспущено державний прапор. Так ми вшановуємо пам’ять Андрія Парубія — народного депутата кількох скликань, голови Верховної ради VIII скликання, якого було вбито у Львові. Його смерть стала великою втратою для парламенту і всієї України", — йдеться у його дописі.

За словами Стефанчука, прапор залишатиметься приспущеним упродовж трьох діб на знак "скорботи та глибокого шанування".

"Верховна рада України висловлює щирі співчуття рідним і близьким Андрія Парубія. Вічна пам’ять", — додав спікер ВР.

30 серпня у Львові вбили колишнього спікера Верховної ради, чинного нардепа від "Європейської Солідарності" Андрія Парубія.

Львівська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом умисного вбивства. На місці злочину працює керівництво обласної прокуратури та Нацполіції, експерти-криміналісти, кінологічна служба.

Ким був Андрій Парубій

Андрій Парубій — український політик та державний діяч. Він народився 31 січня 1971 року у Шептицькому (на той момент Червоноград), що на Львівщині.

У 1994 році він закінчив історичний факультет Львівського університету, у 2001-му — аспірантуру Львівської політехніки.

Ще наприкінці 80-х Парубій став одним із керівників націоналістичної організації "Спадщина", брав участь у пікетах. У 1990 році Парубій став депутатом Львівської обласної ради.

У 1991 році Андрій Парубій разом з Олегом Тягнибоком заснував Соціал-національну партію України (СНПУ), згодом перейменовану у ВО "Свобода". З 1994 до 1998 роки був депутатом Львівської міської ради.

У 2004 році він брав участь у Помаранчевій революції, був комендантом Українського дому, де розміщувався штаб протестних сил; у 2013-2014 роках — учасник Революції гідності, комендант наметового містечка та керівник Самооборони Майдану. Після втечі Віктора Януковича з України наприкінці лютого 2014-го указом виконувача обовʼязків президента Олександра Турчинова очолив Раду національної безпеки і оборони. Вже 7 серпня того ж року подав у відставку.

Невдовзі Парубій вийшов із ВО "Батьківщина" та перейшов до новоствореного "Народного фронту", серед засновників якого було багато ексчленів "Батьківщини". У грудні 2014-го він обійняв посаду заступника голови Верховної ради, яким на той момент був Володимир Гройсман. Після призначення Гройсмана премʼєр-міністром із 14 квітня 2016 року до 28 серпня 2019 року Парубій очолював український парламент.

Андрій Парубій був депутатом Верховної ради чотирьох скликань — із 2007 по 2012 роки від пропрезидентського блоку "Наша Україна — Народна Самооборона", із 2012 по 2014-й — від ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко, у 2014-2014 роках — від партії "Народний фронт", очолюваної Арсенієм Яценюком та із 2019 до своєї смерті — від "Європейської Солідарності" пʼятого президента Петра Порошенка.

У нього залишилися дружина та дочка.