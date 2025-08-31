На фронті протягом минулої доби відбулось 182 бойових зіткнення. Найскладніша ситуація на Покровському та Новопавлівському напрямках. За добу на війні в Україні армія РФ втратила 810 військових. Загалом за даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1082140 солдатів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 31 серпня.

"Вчора противник завдав одного масованого ракетно-авіаційного удару 48 ракетами, 2 ракетних та 79 авіаційних ударів, застосувавши 3 ракети та скинувши 161 керовану бомбу. Крім цього, здійснив 4475 обстрілів, зокрема 51 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5563 дрони-камікадзе", — розповіли там.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління та два склади боєприпасів противника.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ЗСУ відбили 14 атак росіян. Минулої доби противник завдав 17 авіаційних ударів, загалом скинув 43 керовані авіаційні бомби та здійснив 194 артилерійські обстріли, зокрема 2 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони зупинили 11 атак армії РФ у районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Кам’янка та у бік Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку вчора окупанти атакували 9 разів. ЗСУ відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Петропавлівка та Куп’янськ.

На Лиманському напрямку російське військо атакувало 13 разів, намагаючись вклинитися в оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Діброва, Греківка, Карпівка та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Шандриголове, Дронівка.

На Сіверському напрямку ЗСУ зупинили 7 атак росіян поблизу Серебрянки.

На Краматорському напрямку окупанти 7 разів атакували у районі Ступочок та в бік Подільського.

На Торецькому напрямку армія РФ 10 разів атакувала у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Катеринівка та Полтавка.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 50 штурмових окупантів у районах населених пунктів Шахове, Сухецьке, Никанорівка, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Звірове, Родинське, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, у бік населених пунктів Покровськ та Золотий Колодязь.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 26 атак у районах населених пунктів Олександроград, Маліївка, Шевченко, Зелене Поле, Філія, Ялта, та у бік населених пунктів Новоселівка, Комишуваха.

На Оріхівському напрямку російське військо 5 разів атакувало з наміром просунутися в районі населеного пункту Кам’янське.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань росіян не виявлено.

Загалом за минулу добу втрати армії РФ склали 810 осіб. Також ЗСУ знешкодили 2 танки, 2 бойові броньовані машини, 27 артилерійських систем, 371 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 38 ракет, та 83 одиниці автомобільної техніки окупантів.