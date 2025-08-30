Польща депортувала 15 українців за порушення законодавства

Польща депортувала 15 громадян України та заборонила їм вʼїзд до країни до 10 років. Польща звинуватила їх у тому, що вони "становили загрозу громадській безпеці та порядку в Польщі".

Про це повідомила прикордонна служба Польщі.

У прикордонній службі Польщі стверджують, що депортовані українці "були неодноразово засуджені за крадіжки, грабежі та водіння в нетверезому стані та становили загрозу громадській безпеці та порядку в Польщі".

Українців передали Державній прикордонній службі України.

Раніше 9 серпня під час концерту білоруського співака Макса Коржа у Варшаві поліція заарештувала 109 людей за численні правопорушення, зокрема, за звинуваченнями у зберіганні наркотиків, напад на охоронців, зберігання та пронесення піротехнічних виробів, а також незаконне проникнення на стадіон.

12 серпня польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща вишле з країни 57 українців та 6 білорусів, яких заарештували під час концерту за порушення громадського порядку.